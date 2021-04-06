 

Генетика признана главным фактором долголетия

06.04.2021, 5:54, Новости дня
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После длительных исследований, которые продолжались в течение двух десятилетий, ученые определили генетику как главный фактор долголетия.

В качестве подопытного материала были выбраны шотландские овцы. Оказалось, что те особи, у которых длина теломер (концевых участков хромосом) больше, живут, как правило, дольше.

При этом на продолжительность жизни влияют и такие факторы, как экология, рацион питания, условия жизни. Однако все они, как правило, играют только второстепенную роль, утверждают ученые. Если генетика этому способствует, организм будет медленнее стареть, а особь проживет дольше, несмотря ни на какие неблагоприятные внешние воздействия. Это касается как животных, так и людей.



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