Генетика признана главным фактором долголетия

После длительных исследований, которые продолжались в течение двух десятилетий, ученые определили генетику как главный фактор долголетия.

В качестве подопытного материала были выбраны шотландские овцы. Оказалось, что те особи, у которых длина теломер (концевых участков хромосом) больше, живут, как правило, дольше.

При этом на продолжительность жизни влияют и такие факторы, как экология, рацион питания, условия жизни. Однако все они, как правило, играют только второстепенную роль, утверждают ученые. Если генетика этому способствует, организм будет медленнее стареть, а особь проживет дольше, несмотря ни на какие неблагоприятные внешние воздействия. Это касается как животных, так и людей.