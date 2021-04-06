CNN – Америку тревожит наращивание Россией присутствия в Арктике, пусть даже и на её собственной территории

Россия за последние несколько лет серьёзно нарастила своё военное присутствие на своей территории в Арктике, в том числе неподалёку от Аляски, пишет CNN в своём эксклюзивном репортаже. Хотя Москва заявляет о мирных экономических целях в этом регионе, официальные лица США обеспокоены подобным развитием событий и уверены, что подобное наращивание производится не только в целях обороны, но и для проецирования военной мощи Москвы вплоть до Северного полюса.

Вновь приветствую вас. Поговорим теперь о российских усилиях по извлечению прибыли из изменений климата в Арктике. На ваших экранах — спутниковые снимки военной базы РФ на её арктическом побережье. Это одна из нескольких баз, которые РФ построила на фоне того, как регион частично освобождается ото льда.

Западные официальные лица заявляют, что Москва играет своими военными мускулами отчасти для того, чтобы обезопасить морской торговый путь, однако она также нацелилась и на природные ресурсы региона.

Но Запад волнуют не только эти базы, но и высокотехнологичные вооружения, которые РФ там тестирует. Среди них — новая торпеда, которая, как говорят, способна создать радиоактивное цунами. Подробности в своём эксклюзивном материале нам сообщит корреспондент CNN Ник Пейтон Уолш.

Этот рубеж в силу неприятных обстоятельств постоянно расширяется, и сюда рвутся напористые соседи. Россия, наблюдая за быстрым таянием арктических льдов, заполняет образовавшуюся пустоту с помощью наращивания военного присутствия, которое отчасти происходит вблизи Аляски. Подобного не наблюдалось со времён холодной войны.

Ключом для этого стало новое поколение подводных вооружений, наподобие «Посейдона». Речь идёт о малозаметной торпеде с ядерной силовой установкой, которая может развивать скорость до 190 километров в час. По словам российских официальных лиц, она создана для того, чтобы незаметно миновать береговую оборону США и взрывом боеголовки вызвать радиоактивное цунами, поражающее побережье заражённой водой.

Эксперты заявили CNN, что такое вооружение действительно существует. Его протестируют летом неподалёку от Норвегии. Разведка последней сообщила, что торпеда представляет серьёзную опасность не только для экологии.

НИЛЬС АНДРЕАС СТЕНСЁНЕС, вице-адмирал, глава норвежской разведки: Она находится на этапе испытаний. Это стратегическая система, которая наводится на определённые цели. Её влияние распространяется далеко за пределы региона, в котором оно в настоящий момент тестируется.

Когда российский президент Владимир Путин в 2018 году поведал об этом и прочих новейших вооружениях, наподобие гиперзвуковой ракеты «Циркон», некоторые заявляли, что он просто фантазирует. Однако дальнейшая разработка и испытания показали, что всё это очень реально.

ЭКСПЕРТ: Россия даёт понять, что она разрабатывает новые технологии. А это, разумеется, дестабилизирует стратегический баланс.

ХИЗЕР КОНЛИ, Центр стратегических и международных исследований: Сейчас они начали разрабатывать возможности, который могут достать и до Соединённых Штатов, и до их союзников по НАТО.

Но РФ занимается не только этим. В распоряжении CNN оказались спутниковые снимки, которые демонстрируют постоянное наращивание российских баз вдоль её северного побережья. Это часть, как говорят официальные лица Госдепа США, «военного вызова». Неподалёку от Аляски появились две новые радиолокационные станции в бухте Провидения и на острове Врангеля. А в Анадыре расположены силы быстрого реагирования. Они состоят из бомбардировщиков и истребителей, находящихся в состоянии боевой готовности.

Западнее на острове Котельный на небольшом клочке земли за семь лет, как вы видите, постепенно появилась крупная взлётно-посадочная полоса.

В Нагурском, в самой северной точке, находится ещё одна база, которую начали строить в 2015 году. Это одна из нескольких баз, выкрашенных в цвета российского флага. В Нагурском и на находящемся неподалёку аэродроме Рогачёво размещён 31 самолёт — они были переброшены сюда недавно.

А к Западу, на Кольском полуострове, в местечке Оленья Губа, за последние четыре года постепенно было построено, как полагают эксперты, хранилище для торпед «Посейдон».

НИК ПЕЙТОН УОЛШ, корреспондент CNN: Россия в течение многих лет стремилась стать арктической державой. И вот теперь она предпринимает шаги, чтобы реализовать это устремление. Да, несомненно, это её побережье, но американские официальные лица выразили мне свою обеспокоенность, заявив, что это наращивание связано не только с обороной, но и с проецированием мощи в арктических льдах вплоть до самого Северного полюса.

Ведь здесь находятся новые источники ресурсов. В январе РФ опубликовала вот это видео, на котором транспортное судно впервые прошло через льды в самый разгар зимы. Таким образом она прорекламировала новый торговый путь вдоль её северного побережья.

Для Кремля это потенциально прибыльное дело. Данный маршрут из Азии в Европу по времени почти в два раза короче пути через Суэцкий канал. Американские официальные лица в беседе с CNN выразили свою тревогу в связи с тем, что РФ уже требует получать разрешения на движение по этому маршруту, а также выдвигает требования, чтобы на кораблях были российские экипажи.

В ответ на наращивание военного присутствия со стороны РФ США отправили в Норвегию бомбардировщики B-1 и морпехов: первых — для совершения вылетов, вторых — для военной подготовки. Как они говорят, кто будет первым, тот и будет устанавливать правила. В борьбе за это место никто не хочет казаться слабым.

Министерство иностранных дел РФ не ответило на нашу просьбу дать комментарии по этой теме, однако Москва всегда заявляла, что у неё в Арктике мирные цели экономического характера.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2021 года.