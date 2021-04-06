Глобальное потепление вдвое увеличит количество молний над Арктикой

По мнению ученых, до 2010 года количество грозовых разрядов над Арктикой увеличится примерно в два раза. К такому результату приведет изменение климата в рамках тенденции глобального потепления.

Однако слишком частые молнии в данном регионе Земли могут привести к разрушительным последствиям, утверждают ученые из Университета Калифорнии.

Проблема в том, что до сих пор грозы над Арктикой были весьма редким явлением. Если молнии начнут сверкать чаще, это закончится учащением пожаров в тундре, что приведет к уничтожению растительности на огромных территориях. Гасить огонь там, как правило, некому, так как речь идет о труднодоступных местах. Кстати, прошлогодние масштабные лесные пожары в Сибири также считаются следствием глобального потепления.