 

Глобальное потепление вдвое увеличит количество молний над Арктикой

06.04.2021, 5:00, Новости дня
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По мнению ученых, до 2010 года количество грозовых разрядов над Арктикой увеличится примерно в два раза. К такому результату приведет изменение климата в рамках тенденции глобального потепления.

Однако слишком частые молнии в данном регионе Земли могут привести к разрушительным последствиям, утверждают ученые из Университета Калифорнии.

Проблема в том, что до сих пор грозы над Арктикой были весьма редким явлением. Если молнии начнут сверкать чаще, это закончится учащением пожаров в тундре, что приведет к уничтожению растительности на огромных территориях. Гасить огонь там, как правило, некому, так как речь идет о труднодоступных местах. Кстати, прошлогодние масштабные лесные пожары в Сибири также считаются следствием глобального потепления.



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