 

Названа причина аномального похолодания в Северном полушарии

06.04.2021, 4:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В 2021 году закончился очередной 22-летний цикл солнечной активности, что и стало причиной более холодной зимы, утверждают ученые. Средняя температура воздуха стала ниже, осадков выпало больше.

По словам экспертов, данное явление было вполне естественным и предсказуемым, хотя многие восприняли его как аномальное похолодание. Люди просто уже привыкли за два десятилетия к более теплым зимам, ранней весне и прочим климатическим прелестям, вызванным высокой активностью Солнца.

Однако не следует путать указанный цикл активности на нашей звезде с процессом глобального потепления, который вовсе не остановился. Там речь идет о повышении среднегодовой температуры и таянии ледников в обоих полушариях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / В разведке США считают, что к убийству “отца иранской бомбы” может быть причастен Израиль – СМИ

06.07 / Американский офицер назвала домогательства ценой поступления в армию

29.01 / Умер нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен

07.12 / Украина поддержала новый режим санкций Евросоюза

04.08 / В Сумах роддом закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

04.08 / Адвокат рассказала о поведении супруги рэпера Картрайта после его смерти

26.11 / Собянин раскрыл планы по переводу на удаленку 1-5 классов

13.03 / СБУ расследует ратификацию Харьковских соглашений, Зеленский одобрил повышение штрафов за нарушение ПДД и записал обращение к олигархам. Главное за день

11.11 / Автомобиль врезался в полицейский участок в Лондоне

01.02 / Почти как за всю Первую мировую — в США за январь от COVID-19 умерли более 90 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)