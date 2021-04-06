Названа причина аномального похолодания в Северном полушарии

В 2021 году закончился очередной 22-летний цикл солнечной активности, что и стало причиной более холодной зимы, утверждают ученые. Средняя температура воздуха стала ниже, осадков выпало больше.

По словам экспертов, данное явление было вполне естественным и предсказуемым, хотя многие восприняли его как аномальное похолодание. Люди просто уже привыкли за два десятилетия к более теплым зимам, ранней весне и прочим климатическим прелестям, вызванным высокой активностью Солнца.

Однако не следует путать указанный цикл активности на нашей звезде с процессом глобального потепления, который вовсе не остановился. Там речь идет о повышении среднегодовой температуры и таянии ледников в обоих полушариях.