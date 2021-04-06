Ургант связал выход голых девушек в Дубае с Кудриным

Телеведущий Иван Ургант вернулся в эфир программы «Вечерний Ургант» после самоизоляции из-за коронавируса и пошутил про задержание в Дубае 40 девушек за откровенную фотосессию.

«Один из Telegram-каналов утверждает, что девушек снимал житель России (…) с инициалами Алексей К. (…) Может это председатель счетной палаты Алексей Кудрин? Все-таки не будем забывать, девушки тщательно подсчитаны, их 40», – сказал Ургант в эфире шоу.

Он напомнил, что среди задержанных девушек нет россиянок. «Это сразу видно, что страны-участницы НАТО», – пошутил ведущий.

Ургант также предположил, что девушки в обнаженном виде вышли на балкон, чтобы «убить коронавирус». «Правоохранители не следят за новостями науки, а девушки прочитали исследование и вышли на балкон убивать коронавирус», – сказал он.

Телеведущий вернулся в студию после ухода на самоизоляцию 22 марта. У Урганта был подтвержден коронавирус, он вел эфиры удаленно.

Ранее генконсульство сообщало, что, по предварительным данным, в Дубае за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых восемь россиянок. В соцсетях опубликовали видеоролик, где обнаженные девушки позируют фотографу на балконе одного из высотных зданий в курортном районе Дубая Dubai Marina. Позже в генконсульстве уточнили, что среди задержанных в Дубае за съемку обнаженными нет россиянок. Единственным гражданином России, проходящим по делу, оказался организатор фотосессии.

Кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что организаторы обнаженной фотосъемки на балконе в Дубае с большой вероятностью знали о строгом законодательстве страны и возможном аресте. При этом, по мнению эксперта, девушкам вряд ли грозит тюремный срок.