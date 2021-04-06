КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Токио

КНДР не будет принимать участие в летних Олимпийских играх в Токио, чтобы защитить своих спортсменов от заражения коронавирусом, сообщило южнокорейское агентство Ренхап.

Соответствующее решение было принято 25 марта в ходе заседания Национального олимпийского комитета КНДР, передает ТАСС.

По данным агентства ЦТАК, на сессии НОК КНДР обсуждались «практические вопросы, связанные с проведением общественных спортивных мероприятий». Председатель НОК, министр спорта КимИр Гук сообщил о необходимости «укрепления сотрудничества с международными спортивными организациями».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. 25 марта эстафета олимпийского огня стартовала в Японии. Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио.