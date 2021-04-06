 

Hill – в Айове приняли закон, позволяющий приобретать и носить оружие без разрешений и проверок

06.04.2021, 3:10, Новости дня
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Губернатор Айовы Ким Рейнольдс подписала закон, позволяющий жителям штата приобретать лёгкое огнестрельное оружие и носить его, не проходя проверок и не получая никаких разрешений, пишет The Hill. Между тем губернатор заверила, что этот документ также предусматривает запрет на продажу оружия преступникам и другим опасным лицам.


Reuters

Губернатор Айовы Ким Рейнольдс, член Республиканской партии, подписала законопроект, который позволяет жителям штата, не получая никаких разрешений, покупать и носить при себе лёгкое огнестрельное оружие, пишет The Hill.

«Сегодня я подписала закон, который защищает предусмотренные второй поправкой права законопослушных граждан Айовы, но при этом предотвращает продажу огнестрельного оружия преступникам и другим опасным лицам, — заявил она. — Мы никогда не сможем объявить вне закона всех злоумышленников и помешать им заполучить оружие, но мы можем сделать так, чтобы законопослушные граждане имели полный доступ к своим конституционным правам и при этом обеспечивалась безопасность жителей Айовы».

Закон должен вступить в силу 1 июля.

Как пишет издание со ссылкой на Associated Press и Des Moines Register, при покупке огнестрельного оружия через нелицензированные источники, например, через веб-сайты или на оружейных выставках, жителям Айовы теперь будет необязательно проходить проверку биографических данных и получать разрешение на ношение оружия.

Однако при приобретении подобного товара у лицензированного дилера федерального уровня жители Айовы, хотя и могут не получать разрешения на ношение оружия, однако проверку биографических данных должны всё-таки пройти.

Кроме того, закон требует от судов передавать в базу данных местных правоохранительных органов информацию о людях, которые лишены права владеть огнестрельным оружием по причинам психического здоровья.

Как напоминает издание, 11 марта, за несколько дней до того, как в результате перестрелок в Атланте и Боулдере были убиты 18 человек, палата представителей конгресса США приняла два законопроекта, направленных на усиление проверок данных о продаже и передаче огнестрельного оружия.

А уже после этих массовых убийств президент Джо Байден призвал конгресс ввести запрет на штурмовое оружие и магазины большой ёмкости, а также закрыть лазейки в системе проверки анкетных данных, пишет The Hill.



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