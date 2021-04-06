Das Erste – в Чехии идут жаркие споры, доверять ли России расширение АЭС «Дукованы»

Чтобы отказаться от угля, Чехия планирует расширить атомную электростанцию «Дукованы» и построить на ней пятый ядерный реактор, пишет немецкий телеканал Das Erste. Для этого рассматриваются четыре варианта подрядчиков. Российский концерн «Росатом» обладает наилучшими технологиями, однако некоторые чешские политики считают, что идея пригласить Москву участвовать в строительстве АЭС сопоставима с приглашением к оккупации 1968 года.



Reuters

Чехия хочет отказаться от угля как источника электроэнергии, поэтому планирует расширение АЭС «Дукованы», пишет немецкий телеканал Das Erste. Однако стоит ли делать это при участии российского концерна «Росатом»? По этому поводу в стране ведутся ожесточённые споры.

Вообще-то этой темы даже не было в повестке дня на заседании чешского парламента. Однако потом депутат от Христианско-демократического союза Ян Бартошек посреди обсуждения распределения средств ЕС поднял вопрос о вызывающей споры атомной электростанции. Он заявил, что приглашение РФ и «Росатома» расширить АЭС «сопоставимо с предательством чешского народа через пригласительное письмо к оккупации 1968 года». По его мнению, это «абсолютно беспрецедентно и представляет угрозу для суверенитета чешского государства».

Как поясняет немецкий телеканал, министр промышленности Карел Гавличек ранее потребовал, чтобы полугосударственная компания CES, поддерживающая работу атомной электростанции, предварительно провела переговоры по вопросам безопасности с четырьмя возможными подрядчиками для строительства пятого блока реактора АЭС «Дукованы». Эти четыре варианта представлены французским энергетическим концерном EdF, южнокорейской фирмой KHNP, американской компанией Westinghouse и российским концерном «Росатом».

Именно этого всегда опасалась центристская и правая оппозиция, отмечает Das Erste. Министр Гавличек подтвердил эту информацию и пояснил, почему Чехия решила обратиться и к российскому концерну. Он оценивает Россию «не с политической, а с чисто технической точки зрения», заявил министр. Россия, по его словам, сегодня «обладает лучшими технологиями в мире». При этом Гавличек напомнил, что Москва построила в общей сложности шесть ядерных реакторов в Чехии, — поэтому нельзя просто сообщить российской стороне «по электронной почте или по факсу», что она не приглашена.

Как отмечает немецкий телеканал, речь идёт о пятом блоке для АЭС «Дукованы», которая находится примерно в 100 км от Вены. Начало строительства запланировано на 2029 год, начало эксплуатации — на 2036 год. Расходы на строительство должны составить порядка €6 млрд. Пятый реактор должен вырабатывать электричество, необходимое для отказа Чехии от угля. В принципе, на этом политическом курсе можно достичь консенсуса, если только строительством будет заниматься не «Росатом», подчёркивает Das Erste.

Председатель Чешской пиратской партии Иван Бартош сослался на представителей служб безопасности, которые ясно дали понять, «что независимость Чешской Республики от Китая и РФ оказалась бы под угрозой». Тем самым Бартош намекает и на китайский концерн CGN, который также рассматривался в качестве возможного подрядчика, но к которому в итоге не обратились. «Я не знаю, что за игра тут ведётся и играют ли в ней какую-то роль в том числе интересы замка», — заявил Бартош.

Под «замком» подразумевается, в первую очередь, президент Милош Земан, которого оппозиция постоянно подозревает в том, что он представляет скорее интересы Москвы и Пекина, чем Чехии, поясняет корреспондент телеканала.

Земан, напротив, утверждает, что его волнуют «цена и технические параметры». Чем больше вариантов у Чехии будет при выборе подрядчиков, тем лучше. А те, кто не хочет учитывать таких подрядчиков, как «Росатом», нарушают «национальные интересы Чешской Республики», потому что провоцируют строительство по более высокой цене.

Чтобы снизить накал дебатов, премьер-министр Андрей Бабич ещё раз подключил Национальный совет безопасности, который посоветовал привлечь чешские спецслужбы к предварительной проверке безопасности проектов разных подрядчиков. С тех пор спецслужбы Чехии предостерегают о возможном росте влияния РФ и Китая.

По словам министра Гавличека, решение должно быть принято ещё только следующим правительством, после выборов в октябре. Для депутатов Чешской пиратской партии это лишь дополнительный стимул: если правительство решило вести переговоры с «Росатомом», оппозиция должна пробиться в следующее правительство, чтобы изменить это решение. По данным опросов, шансы на смену правительства осенью не так уж малы, заключает Das Erste.