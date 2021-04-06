Guardian – Джонсон объявил о скором открытии пабов, магазинов и тренажёрных залов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что со следующего понедельника в стране снова смогут заработать магазины, парикмахерские и тренажёрные залы, пишет The Guardian. По словам Джонсона, 12 апреля он сам пойдёт в паб и выпьет пинту пива. О том, когда будут возобновлены зарубежные поездки, британский премьер пока не сказал.



Reuters

Жизнь начнёт возвращаться к «некоторому подобию нормы» в июне, пообещал Борис Джонсон, когда объявил, что со следующего понедельника он даст зелёный свет пабам, магазинам, парикмахерским и тренажёрным залам, которые смогут снова открыть свои двери по всей стране, пишет британская газета The Guardian. При этом премьер-министр Великобритании отказался говорить, когда могут возобновиться зарубежные поездки.

Премьер-министр отметил, что переход к следующему этапу правительственной дорожной карты по выходу из режима изоляции «полностью оправдан» успешным внедрением вакцины и уменьшением числа случаев госпитализации, что впервые за три месяца позволило начать работу целому ряду объектов.

В то же время он предположил, что сертификаты о коронавирусном статусе и массовое еженедельное тестирование могут стать ключом к дальнейшему ослаблению ограничений. Это повышает вероятность того, что такие меры продолжат действовать в течение ближайших нескольких месяцев, отмечает издание.

Надежды на то, что с 17 мая могут быть разрешены поездки за границу, развеялись, когда Джонсон сказал, что опасается возможного ввоза вируса из-за рубежа, учитывая всплеск заражений по всей Европе.

Перед пресс-конференцией на Даунинг-стрит учёные из правительственной Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) заявили, что «крайне маловероятно», чтобы открытие на следующей неделе заведений с обслуживанием на открытом воздухе только в пабах и ресторанах привело к перегрузке национальной системы здравоохранения. Однако они предупредили, что дальнейшее смягчение ситуации в мае и в последующий период может спровоцировать третью, такую же смертоносную волну в Великобритании, как и зимой, на которую пришлось более половины всех смертей от коронавируса в стране.

Работа Лондонской школы гигиены и тропической медицины, основанная на пессимистических, но реалистичных предположениях об эффективности вакцин, прогнозирует, что третья волна может достичь пика в конце июля или начале августа, с госпитализацией в том же масштабе, что и в январе. Большинство других смоделированных сценариев показали меньший потенциальный пик третьей волны.

Выступая вместе с профессором Крисом Уитти и сэром Патриком Валлансом, Джонсон подтвердил, что заведения смогут работать только на открытом воздухе с понедельника 12 апреля, как и предполагалось, без комендантского часа и требований к клиентам, чтобы они ели «сытную еду» при употреблении алкоголя.

«Я сам пойду в паб и осторожно, но необратимо поднесу к губам пинту пива», — заявил британский премьер.

По словам Джонсона, сертификаты о коронавирусном статусе, которые должны показывать, если человек вакцинировался или имеет антитела, пока остаются на рассмотрении для использования на территории Великобритании и будут введены не ранее мая или июня.

Согласно новой информации о возобновлении международных поездок, правительство «надеется, что в этом году люди смогут путешествовать в Великобританию и из неё, чтобы отправиться в летний отпуск».

В дорожной карте Джонсона по ослаблению ограничений, опубликованной 22 февраля, сказано, что с 17 мая снова будет рассматриваться разрешение на международные поездки. Однако до сих пор эта дата не была утверждена, подчёркивает издание. Также не названо ни одной страны, в которую можно будет совершать поездки. «Мы пока не можем подтвердить, что с этого момента могут возобновиться не являющиеся необходимыми международные поездки», — отмечается в документе.

Туристическая отрасль осталась недовольна. Исполнительный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей заявил о разочаровании, связанном с упущенной возможностью, а также о необходимости «более чёткого графика» для возвращения к международным путешествиям.

Джонсон сказал, что правительство продолжает строго придерживаться его февральской дорожной карты, однако нежелание премьер-министра двигаться быстрее и угроза сертификатов о коронавирусном статусе спровоцировали гнев Марка Харпера, который возглавляет группу депутатов по восстановлению после коронавируса и настаивает на более быстром снятии ограничений. Харпер выразил разочарование в связи с тем, что план премьера был «продиктован датами, а не данными», в то время как «данные говорят о том, что можно безопасно продвигаться быстрее».

Как пишет британская газета, в следующий понедельник вступят в силу и другие изменения, в том числе разрешение на открытие салонов красоты, маникюрных и спа-салонов, но не саун. Также в Англии будет разрешено ночевать вдали от дома.

Снова откроются библиотеки и общественные центры, а также зоопарки, тематические парки и кинотеатры. Число лиц, которым будет разрешено посещать дом престарелых, увеличится до двух человек на каждого проживающего в доме. Кроме того, все дети смогут посещать любые занятия в помещении, в том числе спортивные, независимо от обстоятельств.

Те, кто планирует свадьбу, смогут провести приёмы на свежем воздухе, где имеют право присутствовать до 15 человек. Людей будут по-прежнему поощрять к работе из дома, а также к тому, чтобы свести к минимуму поездки внутри страны, пишет The Guardian.