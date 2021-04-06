Обозреватель National Interest рассказал, как ВВС США готовятся к третьей мировой

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06.04.2021, 3:10, Новости дня
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ВВС США регулярно проводят учения Red Flag, в рамках которых они пытаются воспроизвести воздушную войну великих держав, пишет обозреватель The National Interest Крис Осборн. По его словам, таким образом американские военные готовятся к третьей мировой.


Reuters

Обозреватель Крис Осборн в своей статье для The National Interest описывает, как ВВС США готовятся к третьей мировой.

Американские военно-воздушные силы, напоминает он, регулярно проводят учения Red Flag («Красный флаг»), в рамках которых они пытаются воспроизвести масштабную воздушную войну великих держав.

В этих учениях атакующие силы представлены в виде сложного набора взаимосвязанных переменных, угроз и проблем, с которыми военные могут столкнуться в реальном бою.

ВВС США в этом случае сражаются с опытным, хорошо вооружённым противником в лице «красной команды», которая оснащена передовыми средствами ПВО, а также высокотехнологичными самолётами, похожими на боевые машины пятого поколения.

В докладе ВВС США говорится, что военная тактика, применяемая в ходе учений Red Flag, разработана для «имитации» врагов с расширенным «набором задач», таких как великие державы. Цель подобных манёвров — подготовить вооружённые силы Соединённых Штатов и их союзников к новому поколению «многодоменной войны».

«Хотя тактика воздушного противостояния продолжает оставаться ключевым направлением в сценариях Red Flag, однако также добавляются угрозы в космосе и киберпространстве, чтобы участники были готовы реагировать и преодолевать весь спектр вражеских помех для осуществления успешной миссии», — говорится в докладе американских ВВС.

Как отмечается в статье, подавление противовоздушной обороны противника — давняя, но важная миссия ВВС — несомненно, становится намного более сложной задачей, если представить её с учётом сложностей в сфере космоса и киберпространства.



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