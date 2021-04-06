Жителя Подмосковья осудили на 19 лет за создание детской порнографии

Жителя Подмосковья, а также его знакомую осудили по более чем 40 эпизодам изготовления детской порнографии, незаконной деятельностью мужчина занимался больше шести лет, рассказала старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«В результате приговором судьи Наро-Фоминского городского суда жителю Московской области назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима, а его знакомой в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», – цитирует Врадий РИА «Новости».

Следствие установило, что с 2011 года по 2017 год осужденный собирал и самостоятельно изготовлял файлы с детской порнографией, всего за шесть лет он направил пользователям соцсетей не менее 548 файлов подобного содержания.

Также в 2013 году мужчина в соцсети познакомился с жительницей Нижегородской области, после чего в течение трех лет склонял ее к надругательству над малолетними дочерьми, их фотосъемке для изготовления детской порнографии. Помимо этого, он сам множество раз совершал преступления против половой неприкосновенности ее малолетних дочерей – «в том числе совместно с матерью девочек производил их видео- и фотосъемку».

Уточняется, что осужденный и его знакомая в зависимости от степени участия признаны виновными в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности детей – всего 41 преступление.

Ранее сообщалось, что вынесен приговор бывшему руководителю карельского отделения организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву по делу об изготовлении детского порно и сексуальном насилии над приемной дочерью.