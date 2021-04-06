 

Жителя Подмосковья осудили на 19 лет за создание детской порнографии

06.04.2021, 3:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Жителя Подмосковья, а также его знакомую осудили по более чем 40 эпизодам изготовления детской порнографии, незаконной деятельностью мужчина занимался больше шести лет, рассказала старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«В результате приговором судьи Наро-Фоминского городского суда жителю Московской области назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима, а его знакомой в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», – цитирует Врадий РИА «Новости».

Следствие установило, что с 2011 года по 2017 год осужденный собирал и самостоятельно изготовлял файлы с детской порнографией, всего за шесть лет он направил пользователям соцсетей не менее 548 файлов подобного содержания.

Также в 2013 году мужчина в соцсети познакомился с жительницей Нижегородской области, после чего в течение трех лет склонял ее к надругательству над малолетними дочерьми, их фотосъемке для изготовления детской порнографии. Помимо этого, он сам множество раз совершал преступления против половой неприкосновенности ее малолетних дочерей – «в том числе совместно с матерью девочек производил их видео- и фотосъемку».

Уточняется, что осужденный и его знакомая в зависимости от степени участия признаны виновными в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности детей – всего 41 преступление.

Ранее сообщалось, что вынесен приговор бывшему руководителю карельского отделения организации «Мемориал» Юрию Дмитриеву по делу об изготовлении детского порно и сексуальном насилии над приемной дочерью.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / ЕК заявила о готовности защищать свои интересы от санкций США

27.08 / Вопрос дня: Как создавалась российская вакцина от коронавируса «Спутник V»?

16.12 / Кличко: Генподрядчик давал гарантию на эксплуатацию Шулявского моста и отремонтирует опоры за свой счет

25.01 / «Чем жёстче, тем лучше» — СНВ-III заслужил новую жизнь

14.12 / Общество: Испытания “Ангары-А5” прокладывают РФ дорогу на Луну

10.01 / В России ввели новый штраф для автомобилистов

07.08 / Турция возобновила геологоразведочное бурение в Средиземном море

11.02 / “Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото

14.01 / Цена биткоина резко выросла

02.04 / Драйверы сторонних производителей в ОС Windows 10 будут изолированы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)