Эксперт: Письмо старца Илия символизирует фиаско КПРФ в сближении с церковью

Брожение внутри КПРФ растет и многие в руководстве партии начали играть в свою игру, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя появления в СМИ ранее не публиковавшегося письма духовника патриарха Кирилла оптинского старца Илия главе КПРФ. В нем Геннадию Зюганову предлагалось «покаяться» за выступления, которые вносят раздор в общество.

«Я не готов обсуждать содержание и мотив уважаемого священника, который написал это письмо Зюганову. На мой взгляд, гораздо любопытнее выглядит история о том, как это письмо стало публичным. Как сообщается, оно лежало в архивах ЦК, пока его кто-то не взял оттуда и с какой-то целью не передал журналистам. Для аппарата ЦК КПРФ – это серьезный провал», – отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Зюгановская история» трещит по швам, и неслучайно это письмо стало достоянием гласности. Ведь помимо таких утечек, мы видим, что многие из руководства партии начали играть в свою игру. Об этом же свидетельствует недавняя дележка власти, партийной кассы и имущества в Ленинградской области, которая завершилась ликвидацией двух комитетов КПРФ – Выборгского и Всеволожского», – напомнил политолог.

Более того, по мнению Мартынова, письмо священнослужителя также символизирует фиаско политики КПРФ по сближению с церковью, – политики, которую Зюганов тщательно выстраивал на протяжении десятилетий. «Мы помним, как странно и комично выглядели походы членов актива КПРФ в церковь. Ведь это прямо противоречило основам коммунистической идеологии», – объяснил эксперт.

В понедельник «Экспресс-Газета» обнародовала письмо духовника братии Оптиной пустыни, личного духовника патриарха Московского Кирилла старца Илия (Алексея Ноздрина), адресованное Геннадию Зюганову. В письме, отправленном еще в июне прошлого года, автор призывает председателя ЦК КПРФ более «не делать зла России» и покаяться. По мнению отца Илия, публичные выступления Зюганова «могут привести только к страшным последствиям, то есть естественному раздору между людьми и розни понятий, и, естественно, ко всяким неспокойствиям, междоусобицам, что было у нас немалый период времени и не только в двух мировых войнах, но и в Гражданской войне».

Как следует из письма, старец Илий подозревает вождей КПРФ в вынашивании планов переворота. «Что вы сможете сделать, если захватите власть в России? Только разорение, окончательная гибель России!», – говорится в письме.

После публикации лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что «игра Зюганова в истинно верующего человека потерпела крах». «С середины 90-х Зюганов старательно лепил себе образ истинно верующего и благообразного прихожанина РПЦ. Ходил креститься перед образами под телекамеру», – написал он в своем Facebook. – «Но все это фарисейство ему не помогло! Не поверили!».

«Старец Илий в силу своей духовной возвышенности переоценивает КПРФ. Зюгановские «комми» не хотят захватывать власть, в России, они предпочитают паразитировать: и на России, и на ее власти, – заявил по этому поводу член бюро президиума партии «Родина» Федор Бирюков. – И, как любой паразит, они биологически и политически заинтересованы в сохранении своего носителя – нынешнего строя, причем именно со всеми его недостатками и проблемами прежде всего. «Чем хуже, тем лучше», – вот кредо КПРФ».

По мнению Бирюкова, КПРФ успешно и очень выгодно для себя пережила ельцинские годы, а после этого «продолжила гарцевать на бледном коне, зарабатывая бонусы и от избирателей, и от власти».