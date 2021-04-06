 

В РФ закрылась планировавшая заниматься космотуризмом компания

06.04.2021, 3:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская частная компания «КосмоКурс», планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, будет закрыта, сообщил гендиректор компании Павел Пушкин.

«Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении», – рассказал он РИА «Новости», отметив, что причиной закрытия стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

В настоящее время в «КосмоКурсе» работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. Об увольнении их предупредили за два месяца до сокращения, после чего начнется процедура ликвидации организации.

«Руководство «Роскосмоса» в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг компании «КосмоКурс». Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр «Роскосмоса», о включении в его состав уникального коллектива», – сказали в пресс-службе госкорпорации.

Непосредственно решением проблемы занимается генконструктор РФ по средствам выведения, замгендиректора головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александр Медведев.

Ранее в «КосмоКурс» приостановили создание первого российского частного космодрома в Нижегородской области из-за бюрократии. В сентябре «КосмоКурс» проиграл в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, несмотря на вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.02 / Politico – «Спутник V» вошёл в престижный клуб трёх самых эффективных вакцин против коронавируса

01.07 / Политолог указала на полную победу сторонников поправок в Конституцию

15.09 / Мобильное приложение для обхода блокировки “ВКонтакте” собирает для российских спецслужб данные об украинцах

10.09 / Пашаев заявил об окончании работы с Ефремовым

15.07 / Россия призвала Грузию прекратить провокации

07.03 / В Тбилиси повредили мемориал «жертвам оккупации»

23.01 / Возможно, LG Electronics продаст свое мобильное подразделение

07.09 / В РФ создан ситуационный центр для мониторинга выборов

03.08 / Эсминец ВМС США Porter ушел из Черного моря

13.02 / Назван признак «тихого инфаркта»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)