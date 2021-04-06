В РФ закрылась планировавшая заниматься космотуризмом компания

Российская частная компания «КосмоКурс», планировавшая создать многоразовый суборбитальный комплекс для космического туризма и построить космодром в Нижегородской области, будет закрыта, сообщил гендиректор компании Павел Пушкин.

«Компания ликвидируется, работникам объявлено о сокращении», – рассказал он РИА «Новости», отметив, что причиной закрытия стали непреодолимые трудности с согласованием требований к проекту космодрома с местными властями и невозможность получения от Минобороны необходимой нормативной документации для проектирования суборбитальной туристической ракеты.

В настоящее время в «КосмоКурсе» работает 50 конструкторов ракетно-космической техники. Об увольнении их предупредили за два месяца до сокращения, после чего начнется процедура ликвидации организации.

«Руководство «Роскосмоса» в курсе той ситуации, которая сложилась вокруг компании «КосмоКурс». Сейчас ведутся консультации с одним из научных учреждений, входящих в периметр «Роскосмоса», о включении в его состав уникального коллектива», – сказали в пресс-службе госкорпорации.

Непосредственно решением проблемы занимается генконструктор РФ по средствам выведения, замгендиректора головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш Александр Медведев.

Ранее в «КосмоКурс» приостановили создание первого российского частного космодрома в Нижегородской области из-за бюрократии. В сентябре «КосмоКурс» проиграл в конкурсе Роскосмоса по разработке метановой ракеты, несмотря на вдвое меньшую по сравнению с конкурентами цену.