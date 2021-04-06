 

В США решили втрое увеличить дальность «убийц» российских С-400

06.04.2021, 2:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 километров до 1600 километров.

Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), передает Рен ТВ со ссылкой на Breaking Defense.

Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году.

Напомним, газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения о американской ракете – Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Ouest-France – «колыбель вируса» Ухань зазывает туристов с помощью нового промо-ролика

31.03 / Центризбирком и Рада должны отреагировать, если подтвердится информация о российском гражданстве избранного нардепом Аксенова – Стефанчук

29.07 / Умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин

28.02 / Оккупационные власти Симферополя планируют снести 264 объекта

04.07 / Во Львове впервые провели трансплантацию сердца

25.01 / Audi анонсировала выход модели e-tron GT

10.03 / Президент Армении обратился в конституционный суд после заявления Пашиняна об увольнении главы Генштаба

05.10 / Меркель и Тихановская обсудят участие Германии в переговорах с Лукашенко

27.01 / Мнения: Путин предложил глобальную левую идею

03.04 / Какао защищает наше сердце от последствий стрессов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)