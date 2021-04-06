В США решили втрое увеличить дальность «убийц» российских С-400

Армия США изучает возможность увеличения дальности ракет Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое – с текущих 500 километров до 1600 километров.

Согласно изданию, в перспективе оружие может получить усовершенствованные двигатели, которые, не увеличивая габариты ракеты, позволят запускать ее с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), передает Рен ТВ со ссылкой на Breaking Defense.

Также издание напоминает, что пока ракеты еще не поступили на вооружение американской армии, ожидается, что это произойдет в 2023 году.

Напомним, газета ВЗГЛЯД анализировала сообщения о американской ракете – Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», якобы способной уничтожить российскую систему С-400, которая уже доказала свою эффективность в Сирии.