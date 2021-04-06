Назван главный фактор долголетия
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С продолжительностью жизни коррелирует длина концевых участков хромосом – теломер, определяемая по большей части генетикой и наследственностью, заявили ученые из Норвегии, Британии и Канады.
Ученые под руководством Даниэля Нусси из Института биологии Норвежского научно-технологического университета провели мнoголетнее исслeдование диких oвец в Шoтландии. Длинa теломер считaется вaжным биомаркером здoровья или стaрения всегo организма у пoзвоночных. Чем они кoроче, тем вышe риск смeрти. Однaко до сих пoр до кoнца не былo яснo, что бoльше влияeт на теломеры – нaследственность или внeшние фaкторы, передает РИА «Новости».
Исследователи выяснили, что продолжительность жизни коррелирует с длиной теломер и не коррелирует с их сохранностью, то есть степенью истощения. При этом первый параметр оказался напрямую связан с генетической наследственностью, а второй – с факторами окружающей среды, такими как стресс или питание.
«Мы не нашли никаких доказательств того, что истощение теломер связано с повышенным риском смертности. Вместо этого мы обнаружили, что межиндивидуальные различия в средней длине теломер связаны с увеличением продолжительности жизни. Наш анализ показывает, что эта корреляция между средней длиной теломер и продолжительностью жизни индивида имеет генетическую основу», – говорится в статье.
По мнению авторов, что сделанное ими открытие предполагает важную роль генетики в контроле долголетия, и отмечают необходимость продолжить исследования, изучив эволюционный аспект этого контроля.
Ранее ученые из Тулейнского университета в Новом Орлеане выяснили, что продолжительность сна крайне важна для защиты от сердечной недостаточности.
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