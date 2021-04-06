В Белоруссии заблокировали счета Тихановской

Белорусский госбанк заблокировал счет лидера оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщили в ее офисе.

После того, как Тихановская обратилась в Беларусбанк, чтобы узнать причину блокировки счета, ей пояснили, что это произошло в рамках мероприятий по замораживанию средств физлиц, включенных в перечень причастных к терроризму, передает РИА «Новости».

«Единственным доходом, который приходил на этот счет в последнее время, была социальная пенсия ребенку-инвалиду до 18 лет – 223 белорусских рубля в месяц (84,5 доллара)», – подчеркивается в сообщении.

Ранее Белорусский комитет госбезопасности (КГБ) включил в список причастных к террористической деятельностей экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую и Павла Латушко.

В конце марта генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о подготовке теракта в отношении Тихановской и представителей объединения BYPOL – находящихся за рубежом и оппозиционно настроенных бывших силовиков.