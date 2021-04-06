Свидетели по делу Ефремова предстанут перед судом за дачу ложных показаний

Трое свидетелей по делу Михаила Ефремова, обвиняемые в даче заведомо ложных показаний, предстанут перед судом, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Следователями… главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве окончено предварительное расследование трех уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ… В настоящее время уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу», – цитирует РИА «Новости» Волк.

По ее словам, всем фигурантам предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, в МВД сообщали, что в отношении свидетелей по делу о смертельном ДТП с Ефремовым возбуждены три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний. Свидетелей допросили по ходатайству Пашаева.

Бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что актер не искал свидетелей по делу самостоятельно, и добавил, что не пытался ввести суд в заблуждение. Пашаев также заявлял, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ.

На заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.

В сентябре Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор на полгода – до семи с половиной лет.

В феврале 2021 года Ефремова направили из колонии в Белгородской области на следственные действия в Москву, где поместили в следственный изолятор «Водник». В феврале Ефремова этапировали обратно в Белгородскую область.