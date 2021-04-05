Пентагон заявил о слежке за действиями РФ в Арктике

США выступают против милитаризации Арктики и ведут наблюдение за активностью РФ в этом регионе, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что Арктика играет ключевую роль для безопасности США и является потенциальным связующим звеном между США, Европой и Индо-Тихоокеанским регионом, в результате чего она может быть «уязвимой для расширяющегося соперничества», передает РИА «Новости».

«Я не стану вдаваться в данные нашей разведки. Разумеется, мы пристально отслеживаем ситуацию. Ни одна сторона не хотела бы увидеть милитаризацию Арктики», – сказал Кирби.

Он добавил, что Вашингтон нацелен на защиту интересов в Арктике при помощи поддержания основанного на правилах миропорядка и, в особенности, через связи США с региональными союзниками и партнерами. В то же время Кирби отказался озвучить детали американских разведывательных оценок относительно активности РФ в регионе.

Ранее РФ утвердила новую программу развития Арктики: более 19,5 млрд рублей запланировано потратить на программу социально-экономического развития Арктики до 2024 года, свыше 3 млрд рублей будет выделено на это в 2021 году.