 

Политолог: Непарламентские партии напрасно недооценили значение местных выборов

05.04.2021, 22:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«То, что происходит на муниципальных выборах, это всегда любопытно и показательно. Это самый низовой, приближенный к «земле» уровень, там свои силы при желании может опробовать кто угодно», – сообщила газете ВЗГЛЯД политтехнолог Анна Федорова, комментируя результаты муниципальных выборов, прошедших в выходные в ряде регионов страны.

«Для участия в таких выборах не нужно располагать солидными деньгами и политическим опытом. Это точка для входа в большую политику для всех желающих. С другой стороны, мы видим, что далеко не все кандидаты оказались способны выполнить даже простые правила для регистрации на выборах. Эти кандидаты часто заваливают фильтр по сбору подписей», – сказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«При этом стоит отметить, что сейчас никакого особо строгого отношения к качеству подписей нет. За лишний пробел в одной подписи никого не снимают, подписи проверяют вполне разумно. Но корректно собрать и представить подписи в избирком – необходимый тест для человека, который впервые выдвигается, который претендует на роль политика», – подчеркнула политолог.

«Выбраковка по подписям – показатель того, что непарламентские партии либо не очень хорошо работают на муниципальном уровне, либо им в принципе не очень интересен муниципальный уровень. Судя по всему, непарламентские партии недооценили значение местных выборов, хотя это был тест для них перед осенней думской избирательной кампанией», – размышляет она.

Федорова констатировала, что парламентские партии выглядят по-прежнему сильнее «новобранцев», при явном лидерстве правящей партии: «У «Единой России» и опыта побольше, и система работы с кандидатами максимально отлажена, что можно поставить ей только в плюс».

Эксперт отметила, что растет конкуренция среди «малых партий», однако достаточного опыта у них пока нет. По ее словам, труднее всего приходится самовыдвиженцам, за которыми нет организационных возможностей партий и мало денежных средств. Она также предположила, что у непарламентских партий не отлажены пока механизмы работы в провинции, и что, возможно, по этой причине они тоже недооценивают муниципальные выборы. «То, что непарламентским партиям есть куда расти, это правда», – резюмировала Федорова.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные муниципальные выборы состоялись в восьми регионах России: республиках Башкортостан и Якутия, Забайкальском крае, Архангельской, Астраханской, Кировской, Московской и Тюменской областях. В ходе выборов не выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования, сообщили в пресс-службе в ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Немногочисленные недочеты в организации процедуры, отмеченные общественными наблюдателями, члены комиссий устраняют оперативно и без конфликтов, пишет РАПСИ.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, подводя итоги избирательных кампаний 4 апреля, отметил, что муниципальные выборы отличались высокой конкуренцией, поскольку зарегистрированные кандидаты были представлены различными партиями и самовыдвиженцами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Джокович снят с турнира US Open за то, что попал мячом в судью

Сербский теннисист Новак Джокович был снят с турнира US Open после того, как, будучи в раздражении, случайно попал мячом в судью-женщину. Первая ракетка мира, Джокович принес извинения за то, что ударил по мячу от недовольства проигрышем в своей подаче в первом сете матча с испанским теннисистом Пабло Каррено Бустой, посеянным под 20-м номером, после чего […]

18.02 / Экс-глава МИД Германии: «Северный поток – 2» вообще не касается США

Строительство газопровода «Северный поток – 2» – суверенное европейское решение со всеми шансами и рисками и абсолютно не касается США, сообщил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль накануне выступления президента США Джо Байдена на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности. «С точки зрения европейского суверенитета, это вообще не касается США. Я считаю, что это […]

31.12 / “Шика-блеска дай!”. Жена Остапчука поделилась идеями для создания новогоднего образа

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука нотариус Кристина Горняк поделилась в Instagram идеями по созданию образа для празднования Нового года. Она отталкивалась от символа наступающего года – Белого Металлического Быка. “Макияж. Больше блеска! Бык диктует нам, что нужно сиять. И как же еще это реализовать, если не с помощью макияжа? Можете использовать разные способы: золотые оттенки, глиттер, хайлайтер, или […]

17.01 / В Москве перекрыли Ленинградское шоссе по направлению к Шереметьево

Российская полиция перекрыла Ленинградское шоссе в районе Московской кольцевой автодороги в направлении аэропорта Шереметьево. Об этом сообщила “Медиазона” 17 января в Twitter. “Сотрудники оставили для проезда только одну полосу”, – сказано в сообщении. Корреспондент «Медиазоны» передает, что полицейские перекрыли Ленинградское шоссе в районе МКАДа по пути в аэропорт Шереметьево. Сотрудники оставили для проезда только одну полосуhttps://t.co/aDfkYy97zM — […]

25.02 / Владельца сети «Корчма Тарас Бульба» заочно арестовали

Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван заочно арестован Пресненским судом по делу о сокрытии налогов, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. «Суд удовлетворил ходатайство следствия», – отметила Кокая РИА «Новости». По ее словам, мера пресечения избрана с момента задержания Белойвана в РФ или с момента экстрадиции. Она пояснила, что мера пресечения избрана с момента […]

01.09 / В школах Украины преподавание на русском языке заменили украинским

С 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке, сообщают информационные агентства. Переход на украинский язык в школах пока не коснется национальных меньшинств, чьи языки являются официальными в ЕС. Для них обучение не будут переводить на украинский еще три года, передает РИА «Новости».

05.03 / В РФ начали разработку новой брони для боевой техники

В РФ разрабатывают новую броню для боевых машин, позволяющую снизить вес техники и сохранить прочностные характеристики, сообщил гендиректор предприятия ООО «Военно-промышленная компания» (ВПК) Александр Красовицкий. «ВПК» совместно с Центральным научно-исследовательским институтом черной металлургии имени Бардина провело большую работу по уточнению ключевых позиций программы разработки и освоения производства новых сталей для бронетехники. Уже в ближайшие месяцы […]

06.10 / Новая модель Honda Civic готова к серийному производству

Показ обновленной японской модели Honda Civic состоялся совсем недавно, однако группой независимых художников показаны рендеры очередной модификации. Предложенная модернизированная версия имеет стильную светодиодную оптику, а также улучшенный капот новой формы. Распознать более привлекательную модель можно и по решетке радиатора и стильным бамперам. Новинка получила купеобразный кузов, который может позволить повысить интерес к модели Honda Civic. […]

06.08 / Twitter начал помечать аккаунты чиновников и государственных СМИ

Корпорация Twitter в четверг объявила о том, что в одноимённой социальной сети будет помечать аккаунты, которые ведут высокопоставленные чиновники, государственные органы, а также аккаунты государственных или связанных с государством СМИ, их главные редакторы и ключевые представители. Как говорится в сообщении корпорации, это сделано для большей прозрачности и облегчения коммуникации между пользователями твиттера и представителями государства. […]

30.01 / В отношении спонсора ФБК возбудили уголовное дело за мошенничество

Главное следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2017 по 2019 годы между компаниями Хоменко и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять государственных контрактов на выполнение капитального ремонта здания […]

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)