Политолог: Непарламентские партии напрасно недооценили значение местных выборов

«То, что происходит на муниципальных выборах, это всегда любопытно и показательно. Это самый низовой, приближенный к «земле» уровень, там свои силы при желании может опробовать кто угодно», – сообщила газете ВЗГЛЯД политтехнолог Анна Федорова, комментируя результаты муниципальных выборов, прошедших в выходные в ряде регионов страны.

«Для участия в таких выборах не нужно располагать солидными деньгами и политическим опытом. Это точка для входа в большую политику для всех желающих. С другой стороны, мы видим, что далеко не все кандидаты оказались способны выполнить даже простые правила для регистрации на выборах. Эти кандидаты часто заваливают фильтр по сбору подписей», – сказала вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«При этом стоит отметить, что сейчас никакого особо строгого отношения к качеству подписей нет. За лишний пробел в одной подписи никого не снимают, подписи проверяют вполне разумно. Но корректно собрать и представить подписи в избирком – необходимый тест для человека, который впервые выдвигается, который претендует на роль политика», – подчеркнула политолог.

«Выбраковка по подписям – показатель того, что непарламентские партии либо не очень хорошо работают на муниципальном уровне, либо им в принципе не очень интересен муниципальный уровень. Судя по всему, непарламентские партии недооценили значение местных выборов, хотя это был тест для них перед осенней думской избирательной кампанией», – размышляет она.

Федорова констатировала, что парламентские партии выглядят по-прежнему сильнее «новобранцев», при явном лидерстве правящей партии: «У «Единой России» и опыта побольше, и система работы с кандидатами максимально отлажена, что можно поставить ей только в плюс».

Эксперт отметила, что растет конкуренция среди «малых партий», однако достаточного опыта у них пока нет. По ее словам, труднее всего приходится самовыдвиженцам, за которыми нет организационных возможностей партий и мало денежных средств. Она также предположила, что у непарламентских партий не отлажены пока механизмы работы в провинции, и что, возможно, по этой причине они тоже недооценивают муниципальные выборы. «То, что непарламентским партиям есть куда расти, это правда», – резюмировала Федорова.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные муниципальные выборы состоялись в восьми регионах России: республиках Башкортостан и Якутия, Забайкальском крае, Архангельской, Астраханской, Кировской, Московской и Тюменской областях. В ходе выборов не выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на ход и итоги голосования, сообщили в пресс-службе в ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Немногочисленные недочеты в организации процедуры, отмеченные общественными наблюдателями, члены комиссий устраняют оперативно и без конфликтов, пишет РАПСИ.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, подводя итоги избирательных кампаний 4 апреля, отметил, что муниципальные выборы отличались высокой конкуренцией, поскольку зарегистрированные кандидаты были представлены различными партиями и самовыдвиженцами.