 

Компания General Motors отзывает 30 автомобилей модели Camaro

05.04.2021, 21:50, Новости дня
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Известный американский бренд General Motors объявил об отзыве 30 экземпляров спорткара Camaro.

Причина данного решения состоит в эмблеме, которая размещена на рулевом колесе. В компании уточнили, что значок в руле может быть неправильно отформован. Несмотря на то, что визуальная данная проблема не прослеживается, однако при возникновении аварии значок имеет высокую вероятность не отклеивания, из-за чего могут возникнуть травмы при срабатывании подушки безопасности.

На данный момент не зафиксировано ни единственного случая, который бы повлек травмы по вышеуказанным причинам. Отзыв будет осуществлен в отношении моделей Camaro, которые проданы с 2017 года по настоящее время.



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