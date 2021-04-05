В Японии в марте выросли продажи новых автомобилей

На японском автомобильном рынке в марте зафиксирован прирост продаж новых машин.

Всего за минувший месяц местные дилеры продали более 329 тысяч новых машин, что соответствует увеличению спроса на 2,3% по сравнению с итогами за аналогичный период прошлого года. Также аналитики сообщили, что за первый квартал в Японии удалось продать свыше 764 тысяч новых автомобилей, что также демонстрирует положительную динамику на 2,2%.

Самыми продаваемыми у местных клиентов остаются модели бренда Toyota, на которые в марте пришлись свыше 159,4 тысяч сделок с приростом на 4,4%. Кроме того, второе место по уровню популярности занимает марка Nissan. В данном случае прирост достигает 25,5% по сравнению с показателями за прошлый год.