 

В Котласе на 11 лет осудили сбившего насмерть троих девушек водителя

05.04.2021, 19:36, Новости дня
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В Котласе, Архангельская область, суд приговорил к 11 годам колонии водителя, который, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом виде, устроил ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим, сообщили в региональной прокураторе.

«Обвиняемый Князькин вину в совершении преступления не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на срок 2,5 года», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении морального вреда на сумму шесть миллионов рублей.

Следствие установило, что 27-лений житель Ухты Никита Князькин в ноябре 2019 года, сев за руль пьяным, ехал по дороге «Котлас-Коряжма» на автомобиле Audi Q3. Двигаясь со скоростью 170 километров в час, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, в салоне которого находились три девушки, все они погибли на месте, а пассажир Audi получил тяжелые травмы.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что на Кубани в результате ДТП погибли женщина и полугодовалый ребенок, еще пятеро человек оказались в больнице.



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