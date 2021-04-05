 

Путин подписал закон о налоговых вычетах за спорт для физлиц

05.04.2021, 19:36, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал закон о социальном налогом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.

Закон дополняет состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ вычетом, за потраченные налогоплательщиком средства на оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги физкультурно-спортивными организациями (ИП), передает ТАСС.

Отмечается, что это затрагивает и ИП, занимающихся деятельностью в областью физической культуры и спорта, в качестве основной.

«Предусмотренный настоящим законом социальный налоговый вычет предоставляется при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно копий договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассового чека, выданного на бумажном носителе или направленного в электронной форме», – отмечается в документе.

Закон принимается с целью усовершенствования правового регулирования фитнес-индустрии в России. Получит такой вычет можно не только на себя, но и на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных.

Вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что с учетом предельной суммы расходов в 120 тыс. рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тыс. рублей в год.



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