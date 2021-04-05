 

Geely представит новый кроссовер Xingyue L 19 апреля

05.04.2021, 19:08, Новости дня
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Китайский бренд Geely озвучил подробности относительно нового кроссовера Xingyue L.

Презентация автомобиля состоится в рамках автосалона в Шанхае, который пройдет 19 апреля. В свою очередь, данный автомобиль является самым габаритным во всей линейке китайского бренда. Основными конкурентами в своем сегменте стали модели Hyundai Santa Fe и KIA Sorento. Кроме того, данный автомобиль имеет стильную решетку радиатора, увеличенные колесные диски, панорамную крышу, а также камеру кругового обзора.

Под капотом паркетника Xingyue L в базовой комплектации применили 2-литровый двигатель на 218 л.с. Также появится турбированная версия с отдачей 238 л.с. Покупатели смогут приобрести кроссовер Xingyue L полным приводом и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией.



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