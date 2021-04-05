 

Американские ученые разработали новую концепцию потребления тепловой энергии

05.04.2021, 19:08, Новости дня
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Как отмечают американские специалисты, в настоящее время значительная часть выбросов парниковых газов возникает в коммунальном хозяйстве. Слишком много энергии тратится зимой на обогрев зданий, а летом – на их охлаждение.

Поэтому специалисты впервые предложили целостную инновационную концепцию потребления тепловой энергии, получаемой от сжигания ископаемого топлива.

Ученые считают, что человечеству в будущем потребуется гораздо большее производство тепла, площади, подвергаемые охлаждению в жаркий период, будут расти с невероятной скоростью. Поэтому нужно создавать экосистемы, предполагающие строительство энергосберегающих домов, эффективных агрегатов, а также использование бесплатных возобновляемых источников энергии. Кроме того, необходимы системы аккумулирования тепла, которое в большом избытке летом.



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