 

Роскосмос раскрыл долю российских комплектующих в спутниках и ракетах

05.04.2021, 18:42, Новости дня
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Российские космические ракеты и спутники теперь полностью собирают из российских комплектующих, сообщил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Сейчас мы переходим на импортозамещение, и достаточно успешно. Фактически уже на 100% наши ракеты-носители полностью состоят из отечественных компонентов. То же самое – и комплектующие для спутников», – сказал Устименко в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что прежде приходилось закупать комплектующие за рубежом, а импортные комплектующие применяются только на технике для иностранных заказчиков.

Ранее РКК «Энергия» заявила об угрозе сразу нескольким проектам из-за санкций со стороны США и Евросоюза. В корпорации сообщали, что для устранения угрозы начался поиск альтернативных поставщиков и импортозамещение.



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