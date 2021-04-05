Нацполиция начала 17 уголовных производств в округе №87, где побеждает Вирастюк

Нацполиция возбудила 17 уголовных производств во время довыборов в Верховную раду в избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook 5 апреля.

Из 17 производств, 12 – связаны с нарушениями избирательного законодательства, 5 – касаются избирательного процесса.

В частности, начаты следующие уголовные производства:

1 – по факту препятствования осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (УКУ));

5 – по фактам подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 УКУ);

1 – по факту использования поддельных документов (ч. 3 ст. 358 УКУ);

4 – по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 УКУ).

Кроме этого, с 2 по 3 апреля полицейские начали шесть уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

Всего правоохранители получили 113 сообщений о возможных нарушениях, составив 12 административных протоколов – в основном о нарушении изготовления или размещения материалов предвыборной агитации.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2830182250569904

На довыборах в парламент в округе №87 победил кандидат от “Слуги народа” Василий Вирастюк, он набрал 31,25% голосов избирателей. Об этом 4 апреля сообщала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины по результатам обработки 100% бюллетеней.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав окружной избирательной комиссии (ОИК) изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта. 1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87.

Из-за возможных нарушений во время промежуточных выборов полиция открыла уголовное производство, сообщал 2 апреля кандидат в народные депутаты от “Свободы” Руслана Кошулинский.

Выборы признали недействительными на трех участках округа №87: на участке №261027 комиссия приняла такое решение из-за отсутствия печатей на контрольных листах в больших урнах, позже выборы признали недействительными; на участке №261030 – из-за того, что в пакете за Шевченко оказалось на 100 бюллетеней меньше, чем указано в протоколе; на участке №260025 – при пересчете голосов обнаружили нехватку 46 бюллетеней за Шевченко. Всего в округе 117 участков.

ЦИК на заседании 5 апреля приняла для дальнейшей обработки протокол с мокрой печатью ОИК об итогах голосования на одномандатном округе №87.

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