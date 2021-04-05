Двое россиян в центре Киеве избили украинца за распитие алкоголя на улице

3 марта в Киеве возле Почтовой площади двое россиян напали и избили украинца за то, что тот пил слабоалкогольные напитки. Об этом сообщила прокуратура города.

Как отмечает прокуратура, мужчина с девушкой пили алкоголь, когда к ним подошла группа мужчин. Они сделали украинцам замечание из-за алкоголя, при этом нецензурно выражаясь. При этом мужчины представлялись гражданами Украины и активистами, выступающими против нарушений общественного порядка.

После замечания украинец сразу завернул металлические банки в бумажный пакет. Однако “активисты” продолжили нецензурно выражаться в его адрес, а затем повалили на землю и стали избивать.

Правоохранители установили личности двух человек, которые напали на мужчину. Ими оказались двое граждан Российской Федерации, 1989 и 1993 года рождения. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Что касается украинцев, употреблявших спиртные напитки в общественном месте, на них составили административные протоколы.

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