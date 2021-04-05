Эксперты снова говорят о дефиците видеокарт, который продлится до середины 2022 года

На сей раз, прогноз опубликован на страницах портала Game Rant со ссылкой на руководителя Foxconn Янга Лю. Он, в частности, объявил, что компания в этом году, вероятно, снизит производство своей продукции примерно на 10%.

Таким образом, говорить о скором преодолении дефицита на мировом рынке видеокарт и игровых приставок пока рано, отмечают эксперты. Рынок можно будет насытить не ранее середины будущего года.

По словам аналитиков, на сегодня спрос превышает предложение, в зависимости от сегмента, на 10-30%. Это очень серьезных перекос, который провоцирует быстрый рост цен. Однако никакие подорожания не могут выровнять рынок. Нужно, чтобы сами производители резко нарастили выпуск устройств.