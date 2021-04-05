 

Toyota начала продажи нового седана Toyota Camry в РФ

05.04.2021, 18:14, Новости дня
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Японский автогигант Toyota объявил о начале продаж на российском рынке модернизированного седана Toyota Camry.

Предложенная модель будет продаваться от 1,86 млн. рублей. Вместе с тем отличить новое поколение от предшественника можно по решетке радиатора, головной оптике, бамперам, а также декоративным накладкам на кузове. Покупатели смогут приобрести новый седан Camry в синем и красном металлике. В салоне предусмотрен мультимедийный комплекс с системами Apple CarPlay и Android Auto.

Под капотом в базовой версии применили 2-литровый агрегат с мощностью 150 л.с. Более продвинутая версия предусматривает 2,5-литровый турбированный мотор на 200 л.с. В топовой комплектации мощность достигает 249 л.с.



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