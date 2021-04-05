 

Путин подписал новую редакцию закона о порядке возбуждения дел о наркосбыте

05.04.2021, 17:48, Новости дня
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Закон, согласно которому факт пребывания лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения уголовных дел по статьям о производстве или сбыте наркотиков, был подписан президентом Владимиром Путиным, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, теперь основанием также не может быть обнаружение в организме человека наркотических или психотропных средств при отсутствии «достаточных данных, указывающих на факт их передачи», информирует ТАСС.

В декабре прошлого года Совет Федерации отклонил закон, разработанный с целью защиты граждан от необоснованного преследования по так называемым наркотическим статьям. Тогда документ предлагал установить, что уголовные дела по факту незаконного сбыта наркотиков не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также без достаточных доказательств, указывающих на их передачу другим лицам. В СФ посчитали, что в предложенных формулировках документ может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле. Тогда для решения вопроса Госдума и Совфед сформировали согласительную комиссию.

Комиссия подготовила текст, в котором указано, что основанием для возбуждения дел по статьям 228.1 и 227.4 Уголовного кодекса в части незаконного сбыта наркотических, психотропных веществ или их аналогов, а также прекурсоров не может служить «сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи».

Напомним, в декабре прошлого года Госдума приняла закон о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Помимо этого, Госдума приняла закон, исключающий необоснованное возбуждение уголовных дел о сбыте наркотиков при отсутствии сведений об обстоятельствах их сбыта и самого наркотика.



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