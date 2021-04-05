 

Главный пульмонолог: Вакцинация может спасти жизнь пожилым и хроническим больным

05.04.2021, 17:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вакцинация препаратами от коронавирусной инфекции может спасти жизни людям из уязвимых категорий, сообщил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«Вакцинация всегда была самым надежным способом профилактики инфекционных заболеваний. Если у человека есть хронические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, то вакцинация от COVID-19 может спасти жизнь, потому что именно эти люди находятся в группе особого риска. Это также касается пожилых людей, которые, как мы знаем, часто тяжело переносят коронавирусную инфекцию», – отметил эксперт газете ВЗГЛЯД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в стране быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан. «Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – пояснял представитель Кремля.

На прошлой неделе сообщалось, что с начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 млн граждан.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Москва заявила о беспрецедентном давлении на Минск извне

22.07 / Сбербанк и ВТБ поддержали продление программы ипотеки по ставке 6,5%

08.03 / Захарова указала на необходимость регуляции действий интернет-гигантов

07.02 / Эксперт рассказал о возможности прихода в Россию новых платежных систем

05.12 / Генерал ФСБ оценил действия российских пограничников при прорыве вооруженных людей с Украины

10.08 / Кипр принял условия РФ по налоговому соглашению

18.03 / Россияне разошлись в причинах развала Советского Союза

22.03 / Путину назвали условия для улучшения отношений между РФ и ЕС

24.12 / В РФ будут производить самоочищающуюся ткань для медицины

17.02 / Украина вернется к адаптивному карантину. Его действие продлили до конца апреля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)