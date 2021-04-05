Главный пульмонолог: Вакцинация может спасти жизнь пожилым и хроническим больным

Вакцинация препаратами от коронавирусной инфекции может спасти жизни людям из уязвимых категорий, сообщил газете ВЗГЛЯД главный внештатный специалист пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

«Вакцинация всегда была самым надежным способом профилактики инфекционных заболеваний. Если у человека есть хронические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, то вакцинация от COVID-19 может спасти жизнь, потому что именно эти люди находятся в группе особого риска. Это также касается пожилых людей, которые, как мы знаем, часто тяжело переносят коронавирусную инфекцию», – отметил эксперт газете ВЗГЛЯД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в стране быстро увеличивается число желающих привиться от коронавирусной инфекции граждан. «Чем больше становится информации, тем больше растет в данном случае сознательность граждан, которые принимают решение застраховать себя и своих близких от тяжелого течения этой болезни», – пояснял представитель Кремля.

На прошлой неделе сообщалось, что с начала марта число привившихся от коронавируса россиян выросло почти в полтора раза и приблизилось к 7 млн граждан.