 

Путин подписал поправки в закон об обнулении своих президентских сроков

05.04.2021, 17:24, Новости дня
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Президент России Владимир Путин подписал закон о приведении избирательного законодательства в соответствие с поправками к Конституции РФ. Постановление Путина опубликовано на портале проектов нормативно-правовых актов 5 апреля.

В частности, закон, принятый в третьем и окончательном чтении 24 марта Госдумой и одобрен Советом Федерации 31 марта, дает право Путину еще дважды баллотироваться на пост главы Кремля.

Ограничение быть президентом РФ более двух сроков больше не распространяется на тех, кто занимал эту должность до вступления в силу изменений в конституцию. Таким образом, предыдущие сроки Путина обнуляются.

Кроме этого, президент РФ должен быть не моложе 35 лет, постоянно проживать в России не менее 25 лет, а также не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом. Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть “были приняты в состав РФ”.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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