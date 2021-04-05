В Кабмине Украины рассказали, какой вакциной можно заменить Covishield

Все вакцины AstraZeneca против COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Об этом 5 апреля в Facebook сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

“Людям, которым сделали первую прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield, изготовленной индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках. Такие рекомендации Министерству здравоохранения Украины предоставила Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ)”, – отметили в релизе.

Вакцина AstraZeneca индийского производства и препарат, изготовленный южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления и являются взаимозаменяемыми.

“Эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями не являются взимозаменяемыми. Людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/ Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например мРНК-вакциной от Pfizer/Biontech или инактивированной вакциной CoronaVac/Sinovac, так как по этим препаратам недостаточно данных о взаимозаменяемости”, – уточнили в посте.

Минздрав Украины дал гарантии того, что в стране будет достаточно вакцин для введения второй дозы вакцины.

https://www.facebook.com/KabminUA/posts/4149081385125224

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии (в первой партии было 500 тыс. доз). С начала кампании в Украине привили более 291 тыс. человек, двое из них получили обе дозы вакцины.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок. Ожидается, что лабораторный контроль продлится до 9 апреля.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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