Правовед Хавронюк: Если толковать санкции СНБО, как административные ограничения, суд не поможет их отменить

“СНБО не подменяет собой суд, потому как не наказывает граждан. Суд назначает наказание: в уголовном процессе – уголовное, а в административном процессе – административное. Санкции СНБО (хотя их корректнее называть административные ограничения,) накладываются временно, чтобы завершить какой-то процесс и чтобы лицо, которое осуществляет некую деятельность, не могло злоупотреблять своими правами. Так что с точки зрения закона в данном процессе все нормально”, – пояснил Хавронюк.

В то же время он отметил, что в доработке нуждается закон, регламентирующий применение санкций.

“В законе о санкциях нужно было бы сделать уточнение, что они могут применяться и в отношении граждан Украины в определенных случаях. Не только когда речь идет о терроризме, но и о других явлениях, создающих опасность для политики, экономики, экологии, финансов и так далее. У нас прямо в законе не сказано, что такие ограничения можно применять против граждан страны. В этой части закон нужно усовершенствовать. Нарушения прав человека при наложении санкций нет, потому что человек не лишается каких-то благ в качестве наказания. Он временно ограничивается в осуществлении определенной деятельности. Это связано с необходимостью разобраться в ситуации”, – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что граждане, против которых по решению СНБО вводятся санкции могут обращаться в судебные инстанции.

“В ЕСПЧ [попавшие под санкции] люди подать жалобу не могут, потому что сначала им следует пройти все отечественные инстанции. Но обратиться хозяйственный или административный суд они легко могут и они это делают. Но суть в том, что суд не может отменить закон. Он разрешает правовой конфликт путем толкования закона. А если толковать наложение санкций, как применение административного ограничения, то ни один суд не поможет”, – резюмировал эксперт.

2 апреля на заседании СНБО приняли решение ввести санкции против 10 людей, которых совет считает причастными к контрабанде. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что санкции были введены на основании данных СБУ.

В числе лиц, против которых ввели санкции, – одесские бизнесмены Вадим Альперин, Александр Чудаков, Виктор Шерман, а также Александр Кравченко, Владимир Дидух, Иван Бокало, Валерий Пересоляк, Юрий Кушнир, Орест Фирманюк и Александр Еримичук.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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