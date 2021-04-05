Галкин показал друзей сына по деревне и рассказал о его новом увлечении

Российский шоумен Максим Галкин 4 апреля в Instagram разместил видео, на котором его семилетний сын Гарри Галкин запечатлен с фотоаппаратом во время фотосессии, которую устроил в своем доме.

“У Гарри новое увлечение –- он теперь фотограф. К слову, фотки получается хорошие”, прокомментировал видео артист.

Галкин отметил, что в качестве фотомоделей выступили подруги его сына – сестры Стеша и Катя, семья которых живет по соседству с Галкиными в поселке Грязь.

“Часто спрашивают, есть ли у наших детей общение с другими детьми. Со Стешей дети дружат с двух лет – познакомились и играли на детской площадке у нас в деревне”, – резюмировал Галкин.

“Заработок на хлеб у Гарри уже есть”, – отреагировали на публикацию фолловеры.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Гарри Галкин родился в сентябре 2013 года. У него есть родная сестра Лиза Галкина, которая родилась с ним в один день в том же году. Детей Галкина и его жены, российской певицы Аллы Пугачевой вынашивала суррогатная мать.

Супруги живут в браке с 2011 года. У Пугачевой также есть взрослая дочь Кристина Орбакайте (1971) и трое внуков.

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