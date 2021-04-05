В Одессе заявили, что в ближайшее время начнут вакцинацию Pfizer. В Минздраве об этой поставке ничего не знают

В Одессу завезли вакцину от коронавируса производства Pfizer, сообщила 5 апреля директор Департамента здравоохранения Одесского горсовета Елена Якименко. Об этом она сказала на совещании оперативного штаба, которое транслировалось в YouTube.

“На областной склад поступило около 4500 доз вакцины Pfizer”, – сказала Якименко. По ее словам, эта вакцина предназначена для лиц, которые находятся в социальных учреждениях, домах для людей пожилого возраста областного и городского подчинения, а также для персонала, который их обслуживает.

Скриншот: Одесский городской совет – Трансляции / YouTube

LIGA.net в пресс-службе Минздрава заявили, что не знают о поставке, о которой говорят в мэрии Одессы. “В Украину вакцина не заходила”, – сказали в пресс-службе Минздрава.

Позднее в департаменте здравоохранения Одесской ОГА, а также Одесском областном центре общественного здоровья уточнили, что Одесская область еще только ожидает 4680 доз Pfizer. По данным обладминистрации, одна из двух мобильных бригад, которые будут делать прививки этой вакциной, 9 апреля только начнет обучение. О какой именно поставке идет речь, чиновники не уточняют.

https://www.facebook.com/oblzdravOD/posts/1405651653110338

При этом в ЦОЗ настаивают на том, что в Одессу “должна заехать в ближайшее время эта вакцина”. Гендиректор областного центра Оксана Денисенко отметила, что вакцина будет разделена на две дозы под конкретные категории (то есть, ей полностью вакцинируют 2340 человек).

https://www.facebook.com/odzdrav/videos/464449891432782/

О том, что в Ивано-Франковске частные клиники используют вакцину Pfizer, 31 марта заявлял мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Но в тот же день он сообщил, что “оговорился”.

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения. Ее уже одобрили для использования ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн. Pfizer и BioNTech заключили с ЕС два контракта на поставку 600 млн доз вакцины BNT162b2 в этом году (всего в странах ЕС проживает около 450 млн человек, каждому необходимо получить две дозы вакцины).

Вакцина Pfizer/BioNTech была зарегистрирована в Украине 23 февраля. Кроме нее, в стране зарегистрированы Oxford/AstraZeneca (Covishield) и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech. О поставках Pfizer в Украину Минздрав до сих пор не сообщал.

Первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые ожидает Украина в рамках механизма COVAX, должны прийти до 15 апреля, говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. До конца июня, по данным замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, страна получит еще почти 1 млн доз этого препарата.

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенным в Индии. Украина получила первую партию вакцины – 500 тыс. доз. К утру 31 марта привили 231,6 тыс. граждан, два человека получили обе дозы препарата.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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