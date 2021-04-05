Компания Apple отклоняет ресурсы, которые не соответствуют новой политике конфиденциальности

Как стало известно, компания Apple начала отклонять приложения, декларирующие, что их пользователи вовсе могут отказаться от сбора любых данных о своих действиях. На первый взгляд, «яблочники» поступают не совсем последовательно. Ведь они сами недавно объявили о более жесткой политике конфиденциальности.

Однако, не следует спешить с выводами. В Apple, похоже, просто не верят, что какие-либо разработчики выпустят свои программные продукты без функций отслеживания их использования.

Дело в том, что некоторые компании действительно декларируют, что им якобы вовсе не интересно собирать персональные данные. А на самом деле используют помощь третьих лиц, которые уже не выполняют никаких ограничительных правил в данном вопросе.