 

Компания Apple отклоняет ресурсы, которые не соответствуют новой политике конфиденциальности

05.04.2021, 17:20, Новости дня
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Как стало известно, компания Apple начала отклонять приложения, декларирующие, что их пользователи вовсе могут отказаться от сбора любых данных о своих действиях. На первый взгляд, «яблочники» поступают не совсем последовательно. Ведь они сами недавно объявили о более жесткой политике конфиденциальности.

Однако, не следует спешить с выводами. В Apple, похоже, просто не верят, что какие-либо разработчики выпустят свои программные продукты без функций отслеживания их использования.

Дело в том, что некоторые компании действительно декларируют, что им якобы вовсе не интересно собирать персональные данные. А на самом деле используют помощь третьих лиц, которые уже не выполняют никаких ограничительных правил в данном вопросе.



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