Euronews – несмотря на жёсткий карантин, Франция остаётся очагом инфекции в Европе

Франция стала «самой заражённой страной» в Европе: после начала пандемии коронавирусом здесь уже заразилось около 4 миллионов 900 тыс. жителей. При этом власти пока не могут сократить темпы заражения, несмотря на введение новых карантинных мер и попыток ускорить вакцинацию. Новый антирекорд по количеству выявленных инфицированных за сутки составил почти 67 тыс. человек, передаёт Euronews.

Во Франции за сутки выявили почти 67 тысяч новых вирусоносителей. Общее число тех, кто заразился коронавирусом с момента начала пандемии, составило без малого 4 миллиона 900 тысяч человек. В реанимациях находятся свыше 5300 пациентов с тяжёлой формой COVID-19.

Власти ввели третий локдаун — не в силах совладать с галопирующей инфекцией, противостоять которой может лишь коллективный иммунитет, обретаемый с помощью вакцинации.

ВРАЧ: Люди очень хотят получить свою дозу вакцины. Но не всегда это возможно, поскольку вначале прививают тех, кто находится в группе риска. К сожалению, сегодня мы не в состоянии обеспечить профилактическим препаратом всех желающих.

Макрон как главнокомандующий бросает на проведение прививок и военную медицину. Но многие после сообщений о возможных тяжёлых побочных эффектах от применения Vaxzevria (это новое название вакцины от AstraZeneca) намерены дождаться других препаратов.

В Германии тоже пытаются ускорить темпы вакцинации, используя все препараты, одобренные европейским регулятором, — однако вводя собственные ограничения, в том числе и возрастные, на применение Vaxzevria: привиться ей можно, лишь если уже исполнилось 60 лет.

ЖЕНЩИНА: Конечно, я волновалась, ведь любая вакцина — это некоторый риск, но ведь мы и так прививаемся. Так что и в этом случае я пришла, и мне сделали инъекцию.

Власти стран, входящих в ЕС, вводят ограничения и частично останавливают экономическую жизнь — поскольку, с их точки зрения, это единственный способ уменьшить число заражений и предотвратить коллапс системы стационаров. В Португалии рестрикции в отношении поездок в Испанию сняты не будут, их действие пролонгировано минимум на 10 дней.

А в Греции действующие ограничения касаются и внутренних поездок — в частности, авиаперелётов, они продлятся ещё неделю. А вот что касается международных полётов, то тут снятия рестрикций придётся ждать минимум до 19 апреля.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2021 года.