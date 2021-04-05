 

NBC – автомобильная атака на Капитолий вновь привлекла внимание к пробелам в системе безопасности

05.04.2021, 17:18, Новости дня
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После того как афроамериканец Ноа Грин протаранил КПП у Капитолия, вновь зазвучали разговоры об усилении безопасности конгресса, пишет NBC. Как отмечает телеканал, рабочая группа под руководством отставного генерала Рассела Оноре рекомендует нанять для охраны Капитолия ещё более 800 полицейских, а также использовать новые средства разведки.

Выздоровление и облегчение. Сослуживцы из полиции Капитолия радостно приветствовали своего выжившего товарища. Полицейский Кен Шейвер, пострадавший от нападения в пятницу, идёт на поправку.

Тем временем сегодня представляется всё более необходимым укрепить безопасность — после автомобильного нападения, унёсшего жизнь сотрудника полиции Билли Эванса, а также подозреваемого Ноа Грина.

После бунта (6 января. — ИноТВ) отставной генерал Оноре консультирует конгресс по вопросу безопасности.

РАССЕЛ ОНОРЕ, генерал-лейтенант Сухопутных войск США в отставке: Задача номер один — защитить Капитолий, при этом обеспечив стопроцентный доступ общественности.

Профсоюз полиции Капитолия призывает конгресс нанять больше людей и заявляет, что личный состав сейчас недоукомплектован на 233 сотрудника: «нам трудно соответствовать существующим рабочим требованиям…»

В центре споров о безопасности — ограждение. На этих выходных добавили ещё временных цементных барьеров, тогда как другое ограждение с армированной колючей лентой недавно было убрано. Многие законодатели выступают против того, чтобы ограждения стали постоянными.

РОЙ БЛАНТ, сенатор США: Не думаю, что это работает. На самом деле, ограждение было на месте, когда машина протаранила…

Келли, у генерала Оноре были также конкретные рекомендации касательно безопасности.

КЕЛЛИ О’ДОННЕЛЛ, корреспондент NBC News: Верно, Кейт. Рабочая группа, которую он возглавляет, говорит конгрессу, что нужно ещё несколько сотен, более 800 дополнительных сотрудников полиции, а также средства разведки, которых у департамента в данный момент нет. Кейт?

Дата выхода в эфир 04 апреля 2021 года.



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