 

СТРАНА – строгий локдаун в Киеве заканчивается в маршрутке

05.04.2021, 17:18, Новости дня
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Несмотря на то что в Киеве с сегодняшнего дня действуют новые правила локдауна и весь городской транспорт должен работать только по пропускам, не все придерживаются ограничений. Как пишет «СТРАНА», журналисту издания удалось проехаться в маршрутном такси, где спецпропуска никто не спрашивал. Кроме того, на остановках общественного транспорта очень много людей, так что сразу и не скажешь, что в городе действует жёсткий карантин.


Reuters

С 5 апреля в Киеве начали действовать новые правила локдауна: детсады и школы закрывают, а весь столичный транспорт и метро должны работать только по пропускам. Однако, пишет «СТРАНА», как оказалось на практике, не все придерживаются ограничений.

Журналисту издания удалось проехаться в маршрутном такси, водитель которого останавливался на каждой остановке, а о наличии спецпропуска никто не спрашивал.

«На остановках общественного транспорта очень много людей, так что сразу и не скажешь, что в Киеве действует жёсткий локдаун. Однако вход в метро только по пропускам. У входа в метро, сразу у дверей, несколько полицейских проверяют наличие спецпропуска — и только тогда можно пройти дальше и оплатить проезд. На остановках наземного транспорта патрулируют несколько полицейских, но они проверяют не так тщательно, как в метро», — написал корреспондент «СТРАНЫ».

 



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