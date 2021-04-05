Глава Института Пушкина оценила заявление Киева об «украинском русском» языке

Инициативу украинских политиков «восстановить русский язык в правах» можно только приветствовать, сообщила ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая, отметив, что «этот ход неизбежен».

«Инициативу украинских политиков восстановить русский язык в правах можно только приветствовать. Этот ход неизбежен… Если украинские коллеги хотят называть русский язык «украинским русским», что ж… Видимо, уместно вспомнить русскую пословицу: хоть горшком назови, только в печь не ставь. Если это именование будет способствовать соблюдению прав миллионов людей на территории Украины говорить на русском языке, то принципы построения современного общества, декларируемые ООН, восторжествуют», – сказала она, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

По ее словам, русский язык всегда служил и продолжает служить средством межнационального общения, языком образования и науки, а попытка обойтись без него никогда не находила поддержки у населения Украины. Люди, как отметила ректор, просто продолжают общаться, читать, писать на том языке, который для них более удобен.

По мнению Русецкой, как все большие языки, русский бытует на огромной территории и неизбежно трансформируется, приобретает региональные особенности в произношении, лексике. В Германии есть турецкий диалект немецкого языка, французские колонии по всему миру имеют местные диалекты, английский американский и английский британский, разделённые океанами, различаются произношением и словами, но остаются одним языком, и его носители понимают друг друга. Строй, система языка остаётся прежней.

«Что касается аргумента украинских политиков о том, что на русском писали великие украинские писатели, и от этого он становится «украинским русским» … Русский писатель Набоков писал по-английски, а Тургенев – по-французски. От этого английский не стал «русским английским», а французский – «русским французским». И Гоголь, и Шевченко одинаково дороги и русской, и украинской культуре», – отметила ректор Института Пушкина.

Русецкая также выразила радость по поводу того, что русский язык используется сейчас и впредь будет использоваться, а значит, и развиваться на такой огромной территории с большим населением, и выразила надежду на то, что сможет встретиться с украинскими коллегами на научных конференциях и обсудить актуальные проблемы языкознания.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сказала, что считает, что РФ не имеет монополии на русский язык, Киеву нужно заявить, что есть украинский русский.

В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление Мендель, назвал это реверансом в сторону Москвы. «Надеюсь, в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной», – подчеркнул он.

Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.