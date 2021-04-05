 

РФПИ договорился о производстве в Индии 100 млн доз «Спутник V» в год

05.04.2021, 16:00, Новости дня
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился совместно с Panacea Biotec производить в Индии 100 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V» ежегодно, сообщила пресс-служба фонда.

«РФПИ и один из ведущих производителей вакцин и препаратов Индии, Panacea Biotec, объявляют о партнерстве для производства 100 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» ежегодно. Производство «Спутник V» на предприятиях компании поможет обеспечить поставки вакцины международным партнерам РФПИ», – говорится в сообщении.

Как отметил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, партнерства по вакцине являются ключом для преодоления пандемии. «Борьба с коронавирусом по всему миру продолжается, и мы видим рост интереса к вакцине «Спутник V» как одному из лучших препаратов, доступных на сегодняшний день. Соглашение с Panacea Biotec является важным этапом для производства вакцины в Индии и обеспечения поставок нашим международным партнерам», – подчеркнул он.

Ранее РФПИ договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.



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