В МИД Украины объяснили, почему считают нецелесообразной денонсацию Харьковских соглашений

Министерство иностранных дел Украины считает нецелесообразной денонсацию Харьковских соглашений, так как их нарушение со стороны России дает Киеву дополнительные аргументы для привлечения Москвы к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма. Об этом “Укринформу” заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, РФ денонсировала эти соглашения, чтобы избежать ответственности за аннексию украинского полуострова.

“Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования Черноморского флота РФ, оставляет действующими обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма”, – сказал Николенко.

Он также подчеркнул, что у России есть финансовые обязательства перед Украиной за размещение Черноморского флота, а игнорирование взаимных расчетов создает основания для долговых исков.

“Украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины. Вернемся также и к вопросам реституции, в частности по договору о Черноморском флоте РФ”, – резюмировал Николенко.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

12 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о прекращении действия Харьковских соглашений. Документ предлагает прекратить действие соглашений и известить об этом Россию. Правительство и Министерство иностранных дел должны сообщить России о денонсации документа.

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