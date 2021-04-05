“Я весь мироточу”. Пьеха рассказал о борьбе с “весенними демонами”

Российский певец Стас Пьеха 5 апреля в Intsgram сообщил о проблемах со здоровьем.

“Бошка свистит, слезы рекой и в груди зажглось око Саурона. Я весь мироточу и клокочу как кастрюля. Воюем с моими весенними демонами”, – написал он, уточнив, что обратился за помощью к специалистам.

Пьеха заявил, что не нуждается в соболезнованиях и попросил не давать ему советы.

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Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha)

Пьеха – внук советской певицы Эдиты Пьехи. Он стал известен после участия в талант-шоу “Фабрика звезд” (2004) на российском “Первом канале”.

Артист в прошлом страдал от наркозависимости. После того, как ему удалось избавиться от желания употреблять наркотики, он основал собственный реабилитационный центр для людей с аналогичными проблемами.

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