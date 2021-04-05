В компании Apple создадут обновленный iMac с огромным экраном

Напомним, что недавно компания Apple огласила о прекращении производства ряда моделей iMac, в том числе и компьютеров с большим экраном на 27 дюймов. Уже в тот момент эксперты сделали предположение, что «яблочники» готовят к выпуску новую линейку продукции.

Теперь это подтверждают инсайдерские источники. Они утверждают, что к выходу готовится iMac в новой версии, диагональ экрана в котором будет значительно больше 27 дюймов. Скорее всего, размер будет увеличен дюймов на пять, считают специалисты.

Вместе с этой моделью, по утверждению авторитетного инсайдерского источника, выйдет целая линейка, задача которой заменить снятые с производства компьютеры на лучшие аналоги.