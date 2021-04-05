Конгрессмен – демократы игнорируют атаку у Капитолия, потому что преступник не был сторонником Трампа

Демократы не уделяют особого внимания недавнему нападению на КПП у Капитолийского холма, потому что личность подозреваемого не вписывается в их антитрамповскую политическую повестку. Такое мнение в интервью Fox News высказал конгрессмен от штата Техас Трой Нэйлс. Он также отметил, что аналогичные повсеместные атаки на стражей правопорядка стали обыденностью для США.

Кстати, о страданиях. Конгрессмен, прежде чем мы попрощаемся, я бы хотел обсудить с вами атаку на Капитолий, которая привела к трагической гибели сотрудника местной полиции Билли Эванса. Что вы об этом думаете?

ТРОЙ НЭЙЛС, конгрессмен-республиканец от штата Техас: Это вызывает сожаление. Мы видели беспорядки 6 января. И когда наши раны только начали затягиваться, вчера произошло это нападение.

Похожую картину мы наблюдали на протяжении нескольких месяцев, в течение всего лета, Грифф. Речь идёт о полномасштабной атаке на работников правоохранительных органов, на полицию по всей нашей стране — на федеральном и местном уровне.

Вчера это был Билли Эванс. На прошлой неделе — сотрудник полиции штата Техас Чэд Уокер, которого убили, когда он остановился, чтобы помочь автомобилисту. И как-то не видно, чтобы эти темы особо освещали, потому что они не вписываются в левую повестку.

Бьюсь об заклад, Грифф, два этих человека, два этих подозреваемых, о них не будут говорить слишком много. Ведь они не сторонники Трампа и не из американской глубинки.

У нас осталось около 20 секунд. Но некоторые говорят, что в прошлом парня, который напал на Капитолий, связывали давние отношения с организацией «Нация ислама» и её проповедником Луисом Фарраханом. И я думаю, не создаёт ли это проблемы для некоторых из ваших коллег-демократов, которые принимают Луиса Фаррахана с распростёртыми объятьями? В их число входят секретарь меньшинства в палате представителей Джеймс Клайбёрн, конгрессмен Дэнни Дэвис и им подобные.

ТРОЙ НЭЙЛС: Это должно, должно беспокоить левых. Но вместо этого они скажут: «Ш-ш-ш! Давайте не говорить об этом! Мы не можем об этом говорить, чтобы не создавать себе возможных проблем, так что давайте обсудим бейсбольную игру». Глупую бейсбольную игру переносят из Атланты. Вот о чём будут говорить левые.

Они не хотят говорить о людях, которые нападают, вероломно убивают, хладнокровно расправляются на улицах с нашими полицейскими. Мы обсуждали это на протяжении всего прошлого лета. Более того, устраивались демонстрации и бунты, но про этих двух храбрых людей (Эванса и Уокера. — ИноТВ), которые погибли и у которых остались семьи с маленькими детьми, говорить не будут. Они не вписываются в левую повестку. Поэтому: «Ш-ш-ш! Давайте не поднимать этот вопрос».

Конгрессмен Трой Нэйлс, спасибо за участие в нашей программе. И мы ещё обсудим решение о переносе игры Главной лиги бейсбола позже. Спасибо вам, конгрессмен.

ТРОЙ НЭЙЛС: Спасибо, Грифф. Был рад вас увидеть.

Дата выхода в эфир 03 апреля 2021 года.