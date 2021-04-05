Valeurs actuelles – «больше похоже на Бомбей» — парижане винят власти в превращении Парижа в мусорку

В последние недели французский Twitter заполнили изображения пришедшего в упадок и заваленного мусором Парижа, пишет Valeurs actuelles. По мнению столичных жителей, виной всему «катастрофическое» ведение дел парижской мэрией в союзе с экологами. Как отмечает издание, многие в сети сегодня сравнивают Париж с Бомбеем или Калькуттой и не стесняются называть город «свалкой под открытым небом».



Twitter / @PPefjg

#SaccageParis или «разграбление Парижа» — этот хэштег недавно вышел в главные тренды Twitter, пишет Valeurs actuelles. Многие интернет-пользователи, преимущественно парижане, используют его, чтобы осудить упадок, в котором находится их город в последние месяцы. Всему виной, по их мнению, «катастрофическое» ведение дел со стороны парижской мэрии в союзе с экологами. Изображения, публикуемые в сети, порой «вызывают головокружение» из-за скоплений мусора на тротуарах, на дорогах или в мусорных баках в зелёной зоне, отмечает издание.

«Ах, Париж! Его романтизм, его архитектура, его история, его цены на недвижимость и его левая политика Делано и Идадьго последних десяти лет!» — иронизирует парижанка.

Ah Paris

Son romantisme, son architecture, son Histoire, ses prix immobiliers, et sa politique de gauche depuis 10 ans de Delanoë et Hidalgo #saccageparis pic.twitter.com/IIMLSigoIJ

— Laure Gonlézamarres (@LaureGonlezamar) April 3, 2021

Пользователи также «указывают пальцем» на экологическую политику мэрии: «Вот, дорогие соотечественники, где заставляют горожан жить социалисты Идальго и вся её клика в 19-м округе Парижа. 11 миллионов на знаменитый городской променад — всё впустую. Плюс долг более 7 млрд. — вот социалистическое управление», — возмущается ещё один парижанин.

Dans le 19e à PARIS, voilà chers compatriotes dans quoi les socialistes hidalgo et toute sa clique font vivre les riverains. 11 millions pour la fameuse promenade urbaine, tout ça pour rien. S’ajoute une dette de plus de 7 milliards. C’est la gestion SOCIALISTE #saccageparis pic.twitter.com/tNUNh6MFWY

— Goix passage PARIS (@GoixP) April 2, 2021

Некоторые не стесняются называть улицы Парижа «городской свалкой» или сравнивать столицу Франции с Бомбеем или Калькуттой, известными своими завалами мусора.

Bombay ? Calcutta ? Non c’est à Paris (18e) ! #saccageparis pic.twitter.com/jdWXNmKsHk

— France Politique (@FrancePolitic) April 3, 2021

«Париж уже много лет не город света. Анна Иадальго превратила его в свалку под открытым небом!» — сетует другой столичный житель. Многие также выкладывают коллажи под заглавием «до и после», констатируя печальную деградацию своих кварталов. Как подчёркивает издание, в стороне от этого разорения не остаются и самые туристические места города, о чём свидетельствуют, к примеру, заброшенные светофоры на Площади Согласия.

Этот осуждающий импульс был поддержан председателем партии 2Национальное объединение». «Тысячи изображений, публикуемых с хэштегом #SaccageParis, разбивают сердца влюблённых в Париж. Браво восставшим парижанам! Разрушение нашей прекрасной столицы командой Идальго — это горе всей нации, которое не должно оставить равнодушным ни одного француза», — написала в Twitter Марин Ле Пен.

В свою очередь, первый заместитель мэра, отвечающий за градостроительство и архитектуру, Эммануэль Грегуар 1 апреля предпочёл опубликовать в Twitter изображение Парижа во всём его «очаровании» с аккуратно расставленными прокатными велосипедами и без единого клочка мусора. Однако она из интернет-поьзвательниц поставила его на место: «Ваше высокомерие безгранично. Каждый день парижане публикуют сотни фотографий со всех сторон, демонстрирующих, насколько плачевно состояние города. Если вам нравится жить в грязи, ваше дело. Но нам не нравится. За работу!»