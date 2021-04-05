 

В Киеве из-за большого спроса дополнительно напечатали 100 тыс. спецпропусков на общественный транспорт – КГГА

05.04.2021, 14:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Киеве из-за большого спроса дополнительно напечатали 100 тыс. спецпропусков на общественный транспорт. Об этом 5 апреля заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 тыс. специальных пропусков. При этом он уточнил, что изначально их напечатали 500 тыс.

“Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тыс. спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тыс. пропусков. Для того, чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в оба выходных. Все, кто не получил пропуска, получат их в понедельник или вторник”, – уверяет Поворозник.

Он отметил, что в первую очередь спецпропуска получили медработники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, а также работники торговли и военные.

“Сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава. То есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок. За соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и “Муниципальной охраны”, – подчеркнул Поворозник.

Пользователи соцсетей пишут, что из-за повышенного спроса стоимость поездок на такси по Киеву выросла более чем в три раза.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. В столице закрывают все школы и детские сады. Весь общественный транспорт работает по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры (бизнесмен Алексей Давиденко писал, что с их получением были проблемы). Заведения общепита – только навынос и в режиме доставки, продуктовые ярмарки закрылись с 1 апреля. Ограничения продлятся минимум до 16 апреля.

С начала эпидемии в Киеве подтвердили 167 тыс. случаев COVID-19, сейчас продолжают болеть 56,5 тыс. человек. Заняты в столице 80,8% коек для пациентов с коронавирусом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.11 / BFM TV – во Франции COVID-19 вынудил студентов обращаться за продовольственной помощью

30.12 / Представитель президента в КСУ заявил, что глава суда Тупицкий не имеет полномочий назначать спецзаседания

04.12 / УП – венгерские депутаты обвинили Киев в разжигании гражданской войны в Закарпатье

15.11 / В РФ выявлено 22,5 тыс. случаев коронавируса за сутки

17.12 / Выявлено особое влияние мандаринов на психику россиян

22.12 / В “Газпроме” заявили, что сухопутная часть “Северного потока – 2” готова к эксплуатации

21.09 / В Волгограде состоялся военно-исторический фестиваль «Они сражались за Родину!»

20.02 / Макрон указал на неактуальность НАТО в современном мире

06.09 / Суд запретил Бюро переписи сокращать сроки ее проведения

29.07 / Роспотребнадзор рассказал о состоянии пляжей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)