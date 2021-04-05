В Киеве из-за большого спроса дополнительно напечатали 100 тыс. спецпропусков на общественный транспорт – КГГА

В Киеве из-за большого спроса дополнительно напечатали 100 тыс. спецпропусков на общественный транспорт. Об этом 5 апреля заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 тыс. специальных пропусков. При этом он уточнил, что изначально их напечатали 500 тыс.

“Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тыс. спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тыс. пропусков. Для того, чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в оба выходных. Все, кто не получил пропуска, получат их в понедельник или вторник”, – уверяет Поворозник.

Он отметил, что в первую очередь спецпропуска получили медработники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, а также работники торговли и военные.

“Сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава. То есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок. За соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и “Муниципальной охраны”, – подчеркнул Поворозник.

Пользователи соцсетей пишут, что из-за повышенного спроса стоимость поездок на такси по Киеву выросла более чем в три раза.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. В столице закрывают все школы и детские сады. Весь общественный транспорт работает по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры (бизнесмен Алексей Давиденко писал, что с их получением были проблемы). Заведения общепита – только навынос и в режиме доставки, продуктовые ярмарки закрылись с 1 апреля. Ограничения продлятся минимум до 16 апреля.

С начала эпидемии в Киеве подтвердили 167 тыс. случаев COVID-19, сейчас продолжают болеть 56,5 тыс. человек. Заняты в столице 80,8% коек для пациентов с коронавирусом.

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