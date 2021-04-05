18-летняя киевлянка продавала в Facebook и на остановках поддельные спецпропуска на транспорт – правоохранители

В Киеве прокуратура заявила о разоблачении 18-летней девушки, которая продавала специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на время усиленного карантина. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По данным предварительного расследования, о продаже спецпропусков на транспорт вместе со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева девушка сообщила в Facebook. Один такой пропуск стоил 200 гривен.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/4376929558985039

В полиции уточнили, что киевлянка также торговала пропусками на остановке общественного транспорта. Она рассказала правоохранителям, что спецбилеты заказала в интернете.

Полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 358 Уголовного кодекса (подделка официального документа). Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет. О подозрении девушке еще не сообщили.

О продаже спецпропусков для поездок в общественном транспорте в интернете заявлял еще на выходных Департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации. Чиновники обратились в полицию.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. Общественный транспорт работает по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведениям общепита разрешено работать только навынос и в режиме доставки, продуктовые ярмарки закрылись с 1 апреля. Ограничения продлятся минимум до 16 апреля.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 тыс. специальных пропусков и заказал дополнительную пропуск печать еще 100 тыс. Изначально их напечатали 500 тыс.

Пользователи соцсетей пишут, что из-за повышенного спроса стоимость поездок на такси по Киеву выросла более чем в три раза.

С начала эпидемии в Киеве подтвердили 167 тыс. случаев COVID-19, сейчас продолжают болеть 56,5 тыс. человек. Заняты в столице 80,8% коек для пациентов с коронавирусом.

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